Гол Кросби в овертайме, победы Ванкувера, Сан-Хосе и Виннипега

Команды НХЛ постепенно завершают подготовку к старту регулярного сезона 7 октября и проводят последние контрольные встречи.

Питтсбург на своем льду обыграл Баффало со счетом 5:4, а решающую шайбу в овертайме оформил Сидни Кросби, который в этой встрече сделал дубль.

Миннесота обыграла Чикаго 3:2, забросив три шайбы в большинстве во втором периоде, хотя Ястребы вели 2:0.

Виннипег одолел Калгари 5:4 по буллитам, а Ванкувер был сильнее Эдмонтона 3:2 в овертайме благодаря шайбе Гарланда.

В еще одной встрече Сан-Хосе разобрался с Вегасом 4:1, а хет-трик и ассист оформил молодой проспект Акул Итан Кардвелл.

Предсезонные матчи НХЛ

