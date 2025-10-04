Пекин. Анисимова за 58 минут разгромила Гауфф в полуфинальном матче

Аманда Анисимова вышла в финал на турнире WTA 1000 в Китае



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Аманда Анисимова (США, 3) – Коко Гауфф (США, 2) 6:1, 6:2

Американская теннисистка вышла вперед в счете личных противостояний с Гауфф: в 2021 году Анисимова проиграла соотечественнице на грунте в Парме, а в следующем сезоне выиграла в их матче на Уимблдоне.

Аманда Анисимова записала в свой актив пятую в карьере победу над представительницей топ-3 рейтинга и восьмую в этом сезоне над соперницей из топ-10. По этому показателю она сравнялась с Игой Швёнтек. Их опережает только Арина Соболенко (10).

Также американка третий раз сыграет в финале турнира WTA 1000: в прошлом году она уступила в матче за титул в Торонто, а в этом сезоне стала чемпионкой в Дохе. В целом это будет девятый решающий матч для Анисимовой в Туре, в том числе пятый в этом году.

Соперница Аманды определится сегодня в противостоянии Джессика Пегула (США, 5) – Линда Носкова (Чехия, 26).

Фото: Getty Images.

