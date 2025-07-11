Стали известны соперники чемпиона Украины в еврокубке

ХК «Кременчуг»

Стал известен состав групп на второй по престижности еврокубковый хоккейный турнир – Континентальный кубок. Чемпион Украины – «Кременчуг» начнет соревновательную программу с первого раунда в группе B, которая состоится 17–19 октября в 20-тысячном Георгени (Румыния). Этот город расположен в восточной части исторической области Трансильвания, в высокогорной долине, на высоте 810 метров над уровнем моря.

Соперниками команды Андрея Срюбко будут хозяева из румынской «Георгени», «Академия Будапешта» (Венгрия) и «Црвена Звезда» (Сербия).

В группе A (Вильнюс, Литва) сыграют «Панкс» (Литва), «Сисак» (Хорватия), «Мого» (Рига, Латвия), «Нарва» (Таллинн, Эстония).

Места в следующий раунд получат только победители групп.

Второй раунд (14–16 ноября)

Группа C (Анже, Франция): «Анже» (Франция), «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан), «Кортина» (Италия), победитель группы A.

Группа D: «Катовице» (Польша), «Хернинг» (Дания), «Ноттингем Пантерз» (Великобритания), победитель группы B.

Суперфинал четырех (15–18 января)

В Финале четырех сыграют по две лучшие команды из групп C и D.

Отметим, что в новом розыгрыше Континентального кубка будет участвовать наименьшее количество команд за последние годы – 14.

Напомним, что в 2013 году донецкий «Донбасс» впервые для Украины завоевал Континентальный кубок.

sport.ua