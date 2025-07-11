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Футбол

Бетис уверен, что им удастся подписать нападающего Манчестер Юнайтед

Бетис уверен, что им удастся подписать нападающего Манчестер Юнайтед

    • "Бетис" уверен, что этим летом им удастся подписать Антони из "Манчестер Юнайтед" на полноценной основе. Об этом сообщает испанское издание Diario SPORT.

    Отмечается, что 25-летний бразилец, вероятно, согласится на значительное снижение зарплаты, чтобы вернуться обратно в Испанию, где он продемонстрировал высокий уровень игры.

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    • Напомним, что вторую часть прошлого сезона Антони провел в аренде за "Бетис", забив 9 голов и отдав 5 ассистов в 26 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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