Бетис уверен, что им удастся подписать нападающего Манчестер Юнайтед

"Бетис" уверен, что этим летом им удастся подписать Антони из "Манчестер Юнайтед" на полноценной основе. Об этом сообщает испанское издание Diario SPORT.

Отмечается, что 25-летний бразилец, вероятно, согласится на значительное снижение зарплаты, чтобы вернуться обратно в Испанию, где он продемонстрировал высокий уровень игры.

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Напомним, что вторую часть прошлого сезона Антони провел в аренде за "Бетис", забив 9 голов и отдав 5 ассистов в 26 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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