Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоится масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне этого противостояния украинского боксера попросили ответить на несколько вопросов – а именно сравнить свою силу и других именитых боксеров.

Усик признался, что считает себя лучше чем Виталий Кличко, но слабее, чем его брат Владимир. Во время ответа Александ улыбнулся и долго смотрел в камеру.

Кроме того, украинский чемпион признался, что легенды мирового бокса – Джо Фрейзер, Джордж Форман и Мохаммед Али – точно сильнее, чем он.

Украинец проведет второй бой против Дюбуа – в августе 2023 года Александр нокаутировал оппонента в девятом раунде. С тех пор Усик дважды одолел Тайсона Фьюри, а британец одержал три победы и завоевал титул IBF.

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sport.ua