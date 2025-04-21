Известен рейтинг Усика на возможных президентских выборах в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В Украине официально запрещено проведение президентских выборов до завершения военного положения, но социологи продолжают проводить опросы среди населения относительно поддержки того или иного кандидата и даже создают имитацию выборов среди опрошенных людей.

По результатам последнего соцопроса, опубликованного в Telegram-канале Джокер, фаворитами следующих президентских выборов являются действующий Президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Интересно, что среди возможных кандидатов люди называли и фамилию действующего боксера Александра Усика. Его рейтинг составляет 1.9%, а в имитационной версии выборов он бы набрал 2.7% голосов.

Также известен рейтинг бывшего боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко – 0.5%. На выборах за него проголосовали бы 0.7% людей.

sport.ua