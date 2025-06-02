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Бокс

Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения

Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения

Instagram. Александр Усик и Екатерина Усик

Екатерина Усик, жена украинского боксера-супертяжеловеса и чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика, 15 мая отметила свое 37-летие.

В своем Instagram Екатерина опубликовала фото с подарком от украинского чемпиона. Александр, который сейчас в Испании готовится к бою-реваншу с британцем Даниэлем Дюбуа, подарил своей супруге большой букет роз.

Александр и Екатерина воспитывают четверо детей: сыновей Кирилла и Михаила, а также дочерей Елизавету и Марию.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения

sport.ua

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