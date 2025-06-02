Официально: Лацио вернул на тренерский мостик уже знакомого специалиста

Специалист Маурицио Сарри официально назначен главным тренером римского "Лацио". Об этом сообщила пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Детали договора пока не разглашаются.

"Маурицио Сарри вернулся домой. Его возвращение – это выбор сердца, убеждений и видения. С ним мы хотим возобновить путь, прерванный слишком рано, осознавая, что вместе мы можем вернуть энтузиазм, идентичность и амбиции. Добро пожаловать домой, Командир", – сказал президент клуба Клаудио Лотито.

66-летний итальянец, который уже возглавлял "орлов" с 2021 по 2024 год, сменил на посту Марко Барони.

Назначение Сарри состоялось после сезона, в котором "Лацио" набрал 65 очков, заняв 7 место в Серии А.

www.ua-football.com