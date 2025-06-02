Поддержите Элину Свитолину в голосовании за награду “Heart Award”

Первая ракетка Украины стала одной из номинанток премии за выступление в Кубке Билли Джин Кинг
Награда “Heart Award” вручается теннисистками, которые с честью представляли свою страну, продемонстрировали исключительное мужество на корте и выдающуюся преданность команде во время выступления на турнире BJK Cup в течение года.
Победительницы получают денежное вознаграждение, которое могут пожертвовать на благотворительность по своему выбору.
В число номинантов за игру в матчах Квалификации попала Элина Свитолина, которая получила 2 очка для исторической победы сборной Украины над сборными Польши и Швейцарии. Одолев эти команды, украинские теннисистки впервые завоевали право сыграть в Финале Кубка Билли Джин Кинг.
Среди претенденток на награду также Сонэй Картэл (Великобритания), Виктория Мбоко (Канада), Бернарда Пера (США) и Эна Сибахара (Япония).
Проголосовать за Элину Свитолину можна на официальном сайте турнира по ссылке.
Голосование будет закрыто в 14:00 по Киеву в понедельник, 9 июня, а результаты будут объявлены позднее.
Фото: Getty Images.
btu.org.ua