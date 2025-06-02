Вассёр: С машиной Хэмилтона были проблемы

Льюис Хэмилтон не скрывал разочарования после финиша в Барселоне, заявив, что не видит в прошедшем уик-энде ничего позитивного. Но руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр оценивает ситуацию иначе.

Фредерик Вассёр: «Мы достаточно опытны, чтобы не делать выводы после первых слов гонщика после финиша. Если вы хотите создать панику, то можете это сделать, но это не тот случай.

Льюис проехал 70% дистанции впереди Расселла, и я не думаю, что Джордж считает прошедшую гонку катастрофой. На последнем отрезке, перед выездом автомобиля безопасности, у нас возникла проблема с машиной, и результат оказался неутешительным, но 45 кругов он опережал Расселла.

В чём суть проблемы с машиной? Об этом я не могу сказать».

Источник