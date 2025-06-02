Насим ХАМЕД: «Он навсегда изменил бокс. Детка, это безумие»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный британский боксер Насим Хамед отреагировал на возвращение на ринг боксера Мэнни Пакьяо.

«Я буду честным. Переломным моментом в боксе должен быть за единственным и неповторимым Мэнни Пакьяо. Восемь раз, детка, восемь раз он становился чемпионом в разных весовых категориях. Пакьяо изменил бокс навсегда, это правда», – сказал Хамед.

Пакьяо проведет бой за титул чемпиона мира против американца Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО), который владеет поясом WBC

Ранее известный промоутер Боб Арум высказался о современном супертяжелом дивизионе в боксе и вспомнил украинского боксера Александра Усика.

sport.ua