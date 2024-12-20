Экс-чемпион мира признался, в чем Усик один из лучших боксеров в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон поделился ожиданиями от реванша между украинским боксером Александром Усиком и британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри:

«Топовые бойцы имеют несколько планов и способны адаптироваться к ситуации. Многие боксеры могут драться только одним способом и не способны приспособиться, но эти двое ребят достаточно умны, чтобы менять стратегию и разбирать соперника в процессе боя.

Они оба одинаково хорошо умеют это делать. Возможно, Усик немного лучше Фьюри, я не совсем уверен, но это то, что нужно принимать во внимание. Усик, по моему мнению, – один из самых умных боксеров, которых мы когда-либо видели. Это подтверждалось много раз, и Тони Белью сказал это лучше всего: «Он заставляет людей тратить энергию постоянно, все время».

Он сам может ничего особенного не делать, но ты постоянно тратишь силы. Даже если ты выигрываешь раунды, ты истощаешь себя. Ты выигрываешь раунды, но он заставляет тебя двигаться вперед и работать тяжелее, даже если это кажется, что он делает немного. Он просто постоянно давит».

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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