Лоусон: Я не жду, что сразу начну побеждать

Лиам Лоусон провёл всего 11 Гран При, но уже попал в основной состав Red Bull Racing. Молодой новозеландец готов набираться опыта, чтобы однажды выиграть чемпионский титул…

Лиам Лоусон: «До сих пор не верю, что получил это место и в следующем сезоне буду выступать в одной команде с одним из сильнейших гонщиков Формулы 1. Мне предстоит многому научиться и с точки зрения получения опыта нет никого лучше Макса.

В роли резервного пилота я надевал наушники в каждой сессии, участвовал во всех брифингах, помогал с доработкой машины, работал на симуляторе перед гонками, имея полный доступ ко всей информации.

Наблюдать за работой Макса, за тем как он общается с командой, как пилотирует, как мыслит в машине и вне её – это для меня очень полезно. Теперь я смогу сделать следующий шаг и выступать рядом с ним на такой же машине. Нет сомнений в том, что Макс – самый сложный соперник, но нет никого лучше, у кого можно было бы поучиться.

Я чувствую, что готов к выступлению в сильной команде. Я не жду, что сразу начну выигрывать гонки, но очень хочу помочь команде выиграть в следующем году Кубок конструкторов. Если у нас получится, значит я справился со своей работой.

Лично у меня есть долгосрочная цель – стать лучшим и выиграть чемпионский титул. Постараюсь добиться этого как можно быстрее. Выступление в одной команде с Максом станет следующим шагом в этом направлении».

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