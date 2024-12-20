Лэнь не помог Сакраменто обыграть Лейкерс в регулярном чемпионате НБА

Михайлюк вернулся в строй Джаз, но игрового времени в матче с Детройтом не получил

В ночь на 20 декабря состоялись 13 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Сакраменто Кингз уступили Лос-Анджелес Лейкерс — 100:113. Украинский центровой Алексей Лэнь получил почти пять минут игрового времени, набрав три очка, один подбор, один блок-шот и один ассист.

А вот его соотечественник, Святослав Михайлюк, вернулся в строй Юта Джаз после повреждения. Впрочем, украинец не получил игровой практики в победном матче над Детройт Пистонз (126:119).

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Шарлотт Хорнетс — 123:114 (29:30, 31:28, 27:28, 36:28)

Детройт Пистонз — Юта Джаз — 119:126 (19:48, 35:19, 32:30, 33:29)

Орландо Мэджик — Оклахома-Сити Тандер — 99:105 (28:29, 18:36, 28:17, 25:23)

Бостон Селтикс — Чикаго Буллз — 108:117 (25:21, 32:33, 29:28, 22:35)

Торонто Рэпторз — Бруклин Нетс — 94:101 (24:24, 22:28, 30:18, 18:31)

Мемфис Гриззлис — Голден Стэйт Уорриорз — 144:93 (37:15, 32:23, 40:21, 35:34)

Сан-Антонио Сперс — Атланта Хокс — 133:126 ОТ (36:29, 24:37, 30:21, 30:33, 13:6)

Хьюстон Рокетс — Нью-Орлеан Пеликанс — 133:113 (39:25, 27:27, 33:27, 34:34)

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс — 95:118 (30:24, 19:26, 28:39, 18:29)

Финикс Санз — Индиана Пэйсерз — 111:120 (29:32, 30:28, 24:37, 28:23)

Миннесота Тимбервулвз — Нью-Йорк Никс — 107:133 (33:32, 18:41, 23:31, 33:29)

Портленд Трейл Блэйзерс — Денвер Наггетс — 126:124 (30:35, 36:31, 38:21, 22:37)

Сакраменто Кингз — Лос-Анджелес Лейкерс — 100:113 (28:37, 30:25, 22:24, 20:27)

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