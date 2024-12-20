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Футбол

Победитель Суперкубка Италии 2017 года зимой покидает Видад Касабланку

Очень коротким выдалось приключение игрока в Африке

Победитель Суперкубка Италии 2017 года зимой покидает Видад Касабланку

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Опытный Мбайе Ньянг в сентябре удивил всех, подписав контракт с "Видад Касабланкой". Для него это была возможность вписать прекрасную страницу в историю марокканского клуба, но все заканчивается по другому сценарию.

    Как сообщает Foot Mercato, сенегалец покидает африканскую команду. Экс-нападающий "Милана" разорвал контракт с "Видадом" и уже с 1 января станет свободным агентом, где займется поисками нового места для продолжения своей карьеры.

    Добавим, что в этом сезоне Мбайе Ньянг провел 8 матчей и отметился 2 голами.

    www.ua-football.com

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