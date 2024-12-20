«Нечего доказывать». Менеджер Усика – о реванше против Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, поделился ожиданиями от реванша против британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри:

«Александр Усик был выездным чемпионом. Он воин, когда боксирует на выезде. Как вы слышали несколько минут назад, все за Тайсона: «Тайсон, мы все вместе». Здесь в мае, несколько месяцев назад, Александр доказал все всему миру, став абсолютным чемпионом мира, побив Тайсона. Нам больше нечего доказывать. Мы сделали все. Александр никогда не дрался дома. Дрался в Великобритании, в Соединенных Штатах. Когда мы приехали сюда драться в Эр-Рияд, это всегда было на выезде.

Теперь, после всего этого, как он уже был абсолютным чемпионом, мы приходим сюда, и нам нужно снова доказать, что не является проблемой. В субботу вечером мы все увидим еще раз, кто такой Александр Усик».

Подписывайтесь на канал Уса Вусика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

1.70

15.0

2.55

Сделать ставку Зробити ставку

sport.ua