Мозес Итаума отказался драться с боксером, который мог привести его к Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Талантливый британский супертяжеловес Мозес Итаума решил не драться в финальном элиминационном поединке IBF против Фрэнка Санчеса.

Победитель этого поединка должен был стать обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Александр Усик.

Отметим, что от боя с Санчесом также отказался Эфе Аджагба, который был недоволен результатами промоутерских торгов.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua