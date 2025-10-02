Роджер Федерер и Хуан Мартин дель Потро вошли в список номинантов на включение в Зал теннисной славы

Известны имена трех игроков, которые могут присоединиться к учреждению, чествующему выдающихся деятелей в теннисе, в 2026 году



Среди номинантов на включение в International Tennis Hall of Fame в категории «Игроки» в 2026 году оказались бывшая первая ракетка мира и победитель 20 “мэйджоров” швейцарец Роджер Федерер и Хуан Мартин дель Потро из Аргентины, чемпион US Open и Кубка Дэвиса. Также в этом списке россиянка Светлана Кузнецова, победительница двух турниров Grand Slam в одиночном разряде и двух – в паре.

После формирования списка номинантов теннисные болельщики со всего мира могут проголосовать в рамках ITHF Fan Voting, чтобы определить, какие номинанты в категории «Игроки» заслуживают вступления в Зал славы. Трое кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов, получат дополнительные баллы к общему количеству голосов от официальной группы голосующих, которая определится со своим выбором осенью этого года.

Чтобы быть избранным в Зал славы, кандидаты должны получить не менее 75% голосов «за» от общего количества голосов официальной группы голосующих и любые дополнительные проценты, полученные в результате голосования болельщиков (первое место – дополнительно +3%, второе место – +2%, третье место – +1%).

В 2025 году в Зал теннисной славы вошли братья Боб и Майк Брайаны из США и россиянка Мария Шарапова. Также номинантом на включение был канадец Даниэль Нестор.



