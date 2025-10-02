Динамо – Кристал Пэлас: прогноз и где смотреть матч ЛК

В четверг, 2 октября, киевское «Динамо» начнёт свой путь в Лиге конференций. Первым соперником команды Александра Шовковского станет английский «Кристал Пэлас». Матч пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Арена Люблин», начало игры в 19:45 по киевскому времени. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Трансляция

Трансляцию матча «Динамо» — «Кристал Пэлас» эксклюзивно на территории Украины будет проводить стриминговая платформа MEGOGO. Игра будет доступна в записи, а также сопровождаться комментариями на украинском языке, чтобы вы могли следить за всеми важными моментами. Если вы не сможете посмотреть матч в прямом эфире, не переживайте — запись будет доступна в любое удобное время.

Динамо

«Динамо» начало новый евросезон с квалификации Лиги чемпионов, но победа в двухматчевом противостоянии с мальтийским «Хамрун Спартанс» стала единственным успехом команды на международной арене. Эта победа обеспечила «бело-синих» еврокубковую осень, но поражения от «Пафоса» и «Маккаби Тель-Авив» отправили киевлян в основной раунд Лиги конференций.

В украинском чемпионате старт сезона был успешным, команда Шовковского одержала четыре победы, показывая высокую результативность. Однако после международной паузы «Динамо» потеряло очки в трех матчах подряд, упустив победы в последние минуты. Единственная победа в сентябре была в 1/16 финала Кубка Украины, когда «Динамо» обыграло «Олександрию», но эта победа далась нелегко.

Тренерский штаб команды работает над улучшением игры, но на данный момент в «Динамо» много проблем, особенно в обороне, где регулярно допускаются ошибки. Надежда на улучшение защиты связана с сенегальским защитником Тиаре, хотя и он пока не демонстрирует стабильность. Также в лазарете находится Попов, но Тымчик уже восстановился.

Атака также вызывает вопросы. После ухода Ваната в распоряжении киевлян осталось всего три форварда, которые не могут похвастаться высокой результативностью. Но в полузащите дела обстоят лучше, и новичок команды Шола Огундана способен добавить энергии атакующему потенциалу. В предстоящем матче не помогут Михайленко и Кабаев.

Кристал Пэлас

В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» занял среднюю позицию в АПЛ, но вырвался в еврокубки благодаря победе в Кубке Англии. Лондонцы сенсационно обыграли «Манчестер Сити» в финале, и этот трофей стал первым в истории клуба. Победа в Кубке Англии позволила «Кристал Пэлас» попасть в Лигу конференций.

В новом сезоне команда начала с победы над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии, а в чемпионате Англии также стартовала неплохо. После шести туров «орлы» занимают третье место с тремя победами и тремя ничьими. В последнем матче они снова победили «Ливерпуль». В Лиге конференций «Кристал Пэлас» прошел норвежский «Фредрикстад», выиграв благодаря единственному голу в домашнем матче.

Прогноз на матч

На бумаге «Кристал Пэлас» выглядит фаворитом встречи. Лондонцы находятся в отличной форме, в отличие от «Динамо», у которого есть множество проблем. Однако есть надежда, что киевская команда сможет дать достойный бой фавориту. Прогнозируем фору для «Динамо» +1.5.

Ориентировочные составы

Динамо: Нещерет, Дубинчак, Міхавко, Биловар, Караваєв, Бражко, Огундана, Шапаренко, Піхаленок, Волошин, Герреро.

Кристал Пэлас: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гехі, Муньос, Уортон, Камада, Мітчелл, Сарр, Піно, Матета.

