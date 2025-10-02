Connect with us
Футбол

Фенербахче – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фенербахче – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • В рамках 2-го тура основного этапа Лиги Европы "Фенербахче" под руководством Доменико Тедеско примет на своем поле "Ниццу". В первом туре хозяева уступили "Динамо" Загреб (1:3), а французы проиграли "Роме" (1:2).

    Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 2-го октября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 5.

    Фенербахче – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    1.74 3.95 4.70 Узнать больше

    Трансляция матча

    Фенербахче – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Фенербахче – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Фенербахче – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Фенербахче – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляция матча “Фенербахче” – “Ницца” Смотреть трансляцию

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis