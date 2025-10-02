Абердин – Шахтер: прогноз и где смотреть матч ЛК 02.10.2025

2 октября в 22:00 по киевскому времени «Шахтер» стартует в основном раунде Лиги конференций на арене «Питтодри» в Шотландии, где его соперником станет местный «Абердин». Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net

Трансляция

Трансляцию матча «Абердин» — «Шахтер» эксклюзивно для зрителей Украины будет проводить стриминговая платформа MEGOGO. Матч будет доступен в записи, а также будет сопровождаться комментариями на украинском языке. Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, не переживайте — она будет доступна для просмотра в удобное время.

Абердин

Когда-то «Абердин» был одним из сильнейших клубов не только в Шотландии, но и на международной арене. В 1983 году команда выиграла Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед» под руководством тренера Олександра Фергюсона. Но с тех пор успехи клуба существенно уменьшились.

В прошлом сезоне «Абердин» завершил чемпионат на пятом месте, не сумев пройти квалификацию Лиги Европы, проиграв в плей-офф «Стяуа». В чемпионате Шотландии дела у «Абердина» также не самые лучшие — после шести туров команда занимает последнее место с одним очком.

Несмотря на проблемы, в трансферное окно клуб усилился, подписав Марко Лазетича из «Милана», но проблемы всё равно остаются. В матче с «Шахтером» «Абердин» потеряет флангового защитника Йенсена, который получил красную карточку в игре против «Стяуа». Также из-за травмы не сможет играть центрбек Тоберс.

Шахтер

«Шахтер» начал новый еврокубковый сезон с победы над «Серветтом» и уверенно вышел в основной раунд Лиги конференций. В последнем матче чемпионата Украины команда Арды Турана одержала разгромную победу над «Рухом» (4:0), а благодаря осечке «Динамо» возглавила турнирную таблицу УПЛ.

Хотя в последних играх «Шахтер» испытывал трудности — ничья с «Металлистом 1925» и минимальная победа над «Зарей» — общая форма команды под руководством Турана остаётся стабильной. В Лиге конференций «Шахтер» пока не проигрывал.

Однако у «Шахтера» есть кадровые проблемы: травмированы Алиссон, Траоре и Эгиналду, а участие Невертона в предстоящем матче также под вопросом.

История встреч

Команды раньше не встречались в еврокубках. В сезоне 2007/2008 «Абердин» играл с украинским «Днепром» в рамках Кубка УЕФА, и оба матча завершились ничьими. По правилу выездного гола в следующий раунд прошёл «Днепр».

Прогноз на матч

«Абердин» стартовал сезон с крупных проблем: кроме вылета из Лиги Европы, команда не забивает в последних шести матчах подряд. «Шахтер», наоборот, набрал форму и показывает уверенную игру. В таких условиях украинская команда выглядит явным фаворитом.

Прогноз: победа «Шахтера» с результатом 2:0.

Ориентировочные составы

Абердин: Митов, Кларкссон, Милн, Кнустер, Шинни, Палаверса, Гьямфи, Девлин, Карлссон, Аушиш, Лазетич.

Шахтер: Ризник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Изаки, Крыськив, Бондаренко, Педриньо, Мейреллиш.

Напомним, мы также писали о том, что Лига Конференций – хороший шанс для Шахтера.