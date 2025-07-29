Мирча Луческу в Интере: провал из-за Роналдо и ссор с Вестом

Сегодня Мирча Луческу, один из самых известных тренеров клубного украинского футбола, празднует свой юбилей — 80 лет. Карьера румынского специалиста началась еще в 1979 году, и за этот долгий путь он успел завоевать признание не только в своей родной Румынии, но и в Италии, Турции и Украине. Однако одним из самых спорных периодов его тренерской карьеры можно назвать его работу в итальянском клубе «Интер» в сезоне 1998/99, где Луческу оказался на короткий срок и не смог раскрыть все свои возможности. Статья подготовлена редакцией euro.com.ua по материалам источника

Мирча Луческу в Интере: непростое начало

Мірча Луческу возглавил «Интер» в декабре 1998 года, заменив Луиджи Симони, который не смог привести команду к желаемым результатам. Под его руководством клуб находился на 7-й строчке в чемпионате, что было абсолютно неприемлемо для такого клуба, как «Интер», в составе которого были звезды мирового футбола, включая Роналдо, Хавьера Дзанетти, Роберто Баджо и других.

Луческу пришел в команду как временный тренер, так как клуб уже в прессе анонсировал переговоры с Марчелло Липпи, который должен был возглавить команду в следующем сезоне. Тем не менее, тренерская работа Луческу продлилась всего четыре месяца, и это был, как он сам признался, его личный выбор.

Проблемы с командой: домашние победы и выездные фиаско

В начале своего пребывания в «Интере» Луческу сумел завоевать доверие команды благодаря атакующему футболу, однако команда не могла стабильно выступать на выезде. «Интер» стал командой, которая одерживала уверенные победы дома, но на выезде часто проигрывала. Одним из первых поражений стало поражение от «Лацио» в Кубке Италии (1:2), а в чемпионате был зафиксирован ничейный результат с «Виченцей» (1:1), что вызвало недовольство как болельщиков, так и руководства.

Луческу столкнулся с проблемой нестабильных результатов на выезде. Впрочем, его команда смогла уверенно обыграть такие клубы, как «Рома» (4:1) и «Венеция» (6:2) в домашних играх. Однако выездные поражения от «Пармы» (0:1) и «Болоньи» (0:2) не способствовали укреплению его позиции.

Напряженные отношения с Роналдо и Тарибо Вестом

Одним из главных вызовов для Луческу стал сложный характер звездного нападающего Роналдо. Бразилец продолжал восстанавливаться после травм, и его результаты не соответствовали ожиданиям. Луческу не раз критиковал Роналдо за его отношение к тренировкам, утверждая, что тот проводил больше времени на дискотеках, чем на тренировочных сессиях. Несмотря на это, Луческу признавал, что Роналдо — это талант, с которым ему повезло работать.

Другим конфликтным моментом стало его взаимодействие с Тарибо Вестом. Нигерийский защитник был одним из ключевых игроков предыдущего тренера, но с приходом Луческу его место в составе не было гарантировано. Конфликты с Вестом привели к тому, что румынский тренер не раз садил его на скамейку, а однажды Вест даже бросил свою футболку в лицо Луческу. Это событие стало знаковым в их отношениях и подтвердило, что сотрудничество с Вестом в «Интере» не будет долгим.

Решение уйти: Луческу оставил Интер

После очередного поражения от «Сампдории» (0:4) в марте 1999 года, Мірча Луческу принял решение подать в отставку. Сам тренер позже признался, что это было его решение, а не решение руководства клуба. Он объяснил, что был вынужден уйти, чтобы заставить игроков «Интера» взять на себя ответственность за неудачи и недостаточную мотивацию.

Луческу оставил команду в трудный момент, когда сезон уже был потерян. Его уход стал началом для команды, а уже в следующем сезоне «Интер» был возглавлен Марчелло Липпи.

Неудачный опыт в Италии: карьера Луческу после «Интера»

После «Интера» карьера Луческу в топовых европейских лигах не продолжилась. Он вернулся в Румынию, где недолго работал с «Рапидом» из Бухареста, а затем перебрался в Турцию, где тренировал «Галатасарай» и «Бешикташ». Позднее Мірча прийшов в Украину, став тренером «Шахтаря», где добился значительных успехов, став одним из самых успешных тренеров в истории клуба.

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