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Ястремская победила Осорио в первом раунде Монреаля
Теннис

Ястремская стартовала с победы в Монреале: победила Осорио в трех сетах

Даяна Ястремская победила Камилу Осорио в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале. Результат матча: 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) успешно начала свое выступление на турнире WTA 1000 в Монреале, одержав непростую победу в первом раунде. В матче 1/32 финала она в трех сетах одолела колумбийку Камилу Осорио (WTA 57) с результатом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Матч продолжался 2 часа и 22 минуты. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Для Ястремской это была вторая встреча с Осорио, и она взяла реванш за поражение на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В следующем раунде Даяна встретится с 11-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро, которая в своем поединке победила канадку Ребекку Марино.

Напомним, мы также писали о том, как сыграла Дарья Снигур.

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