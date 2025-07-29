«Динамо» победило «Хамрун» и вышло в следующий раунд ЛЧ

Киевское «Динамо» одержало уверенную победу над мальтийским клубом «Хамрун Спартанс» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. После победы в первом матче с таким же счетом 3:0 на выезде, киевляне с тем же результатом разгромили «Хамрун» и обеспечили себе выход в следующий раунд турнира. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

На нейтральном стадионе в Люблине, Польша, «Динамо» сразу взяло инициативу в свои руки. Уже на 28-й минуте Ванат воспользовался ошибкой защитника Полито, который неудачно отыграл назад на вратаря, и открыл счет в матче. На 35-й минуте украинцы удвоили преимущество — отличная комбинация на левом фланге завершилась голом Бражко после передачи Шапаренка.

Во втором тайме «Хамрун» попытался создать давление, но «Динамо» быстро вернуло контроль над мячом и увеличило свое преимущество. На 82-й минуте Михавко, получив пас от Шапаренка после углового, забил третий гол, окончательно обеспечив победу своей команде.

«Динамо» продолжит участие в квалификации Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Пафос» — «Маккабі» Тель-Авів.

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