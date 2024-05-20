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Футбол

Безумный камбэк от Ювентуса. Болонья — Ювентус 3:3. Обзор матча и видео голов

Перестрелка в матче за третье место Серии А

Безумный камбэк от Ювентуса. Болонья - Ювентус 3:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Ювентус

    • В рамках 37-го тура Серии А был сыгран поединок "Болонья" — "Ювентус", матч закончился со счет 3:3. В первом тайме команда Тьяго Мотты забила два гола и во втором такйме еще третий. Они выигрывали до 76-й минуты, а затем туринцы начали отыгрываться и за 10 минут сравняли счет в матче

    Напомним, что "Ювентус" и "Болонья" сейчас делят между собой третье и четвертое место в турнирной таблице Серии А. В последнем туре команда Аллегри сыграет против "Монцы", а Мотты против "Дженоа" после последнего тура решится кто заберет бронзовые медали.

    Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Болонья" — "Ювентус".
    Болонья. "Стадио Ренато Далл'Ара".
    "Болонья" — "Ювентус" 3:3
    Голы: Калафиори (2' 53'), Кастро (11'), Кьеза (76'), Милик (83'), Йилдиз (84')

    www.ua-football.com

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