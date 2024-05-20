Безумный камбэк от Ювентуса. Болонья — Ювентус 3:3. Обзор матча и видео голов

Перестрелка в матче за третье место Серии А

Фото: Ювентус

В рамках 37-го тура Серии А был сыгран поединок "Болонья" — "Ювентус", матч закончился со счет 3:3. В первом тайме команда Тьяго Мотты забила два гола и во втором такйме еще третий. Они выигрывали до 76-й минуты, а затем туринцы начали отыгрываться и за 10 минут сравняли счет в матче

Напомним, что "Ювентус" и "Болонья" сейчас делят между собой третье и четвертое место в турнирной таблице Серии А. В последнем туре команда Аллегри сыграет против "Монцы", а Мотты против "Дженоа" после последнего тура решится кто заберет бронзовые медали.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Болонья" — "Ювентус".

Болонья. "Стадио Ренато Далл'Ара".

"Болонья" — "Ювентус" 3:3

Голы: Калафиори (2' 53'), Кастро (11'), Кьеза (76'), Милик (83'), Йилдиз (84')

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