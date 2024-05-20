Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный боксер Эвандер Холифилд, который в свое время был абсолютным чемпионом в хевивейте и крузервейте, принял участие в блиц-опросе и выбирал между лучшими боксерами. Холифилд считает, что Майк Тайсон был лучше Тайсона Фьюри, но не сумел выбрать более сильного между «железным Майком» и Александром Усиком.

– Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно?

– Деонтей Уайлдер.

– Деонтей Уайлдер или Майк Тайсон?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Виталий Кличко?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Энтони Джошуа?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Джордж Форман?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Владимир Кличко?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Тайсон Фьюри?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон или Александр Усик?

– Хм, не знаю. Здесь точно не скажу.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua