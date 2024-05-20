Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон

Легендарный боксер Эвандер Холифилд, который в свое время был абсолютным чемпионом в хевивейте и крузервейте, принял участие в блиц-опросе и выбирал между лучшими боксерами. Холифилд считает, что Майк Тайсон был лучше Тайсона Фьюри, но не сумел выбрать более сильного между «железным Майком» и Александром Усиком.
– Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно?
– Деонтей Уайлдер.
– Деонтей Уайлдер или Майк Тайсон?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Виталий Кличко?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Энтони Джошуа?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Джордж Форман?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Владимир Кличко?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Тайсон Фьюри?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон или Александр Усик?
– Хм, не знаю. Здесь точно не скажу.
В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.