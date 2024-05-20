Гран При Эмилии-Романьи: Любопытная статистика

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Эмилии-Романьи…

Быстрые ссылки Квалификация

Гонка

Квалификация

Выиграв квалификацию в Имоле, Макс Ферстаппен завоевал 39-й поул в карьере, седьмой в сезоне и восьмой подряд. Ферстаппен повторил рекорд Айртона Сенны – восемь поулов подряд – и Алена Проста – семь поулов подряд с начала сезона.

Оскар Пиастри впервые выступал в Имоле и показал второе время в квалификации, но был оштрафован потерей трёх мест. В гонке вторым стартовал Ландо Норрис, уступив времени поула менее одной десятой. Это первый для McLaren старт с первого ряда в Имоле после Кими Райкконена в 2005 году.

Джордж Расселл квалифицировался шестым – это первый старт Mercedes в первой шестерке с первой гонки сезона в Бахрейне.

Даниэль Риккардо впервые в сезоне вышел в финал квалификации.

Серхио Перес квалифицировался 11-м, впервые в сезоне не попав в финал квалификации.

12-е место Эстебана Окона – лучший результат команды Alpine в этом сезоне.

Квалифицировавшись 13-м, Лэнс Стролл третий раз в сезоне опередил своего напарника Фернандо Алонсо – и второй раз подряд.

В четвертой гонке подряд Алекс Элбон квалифицировался 14-м.

Четвертый раз в сезоне Валттери Боттас квалифицировался 16-м.

Фернандо Алонсо выбыл из борьбы уже в первой части квалификации лишь второй раз с тех пор, как перешёл в Aston Martin – после Остина в 2023-м.

Гонка

Выиграв Гран При Эмилии-Романьи, Макс Ферстаппен одержал 59-ю победу в карьере и пятую в сезоне. Это 32-я в его карьере победа с поула.

Голландец завоевал 104-й подиум в карьере, обойдя Кими Райкконена и заняв шестое место в рейтинге по этому показателю.

Ландо Норрис финишировал вторым. В трёх последних гонках он был первым или вторым. Это 17-й подиум в его карьере и девятый на второй ступеньке. Это лучший финиш McLaren в Имоле с тех пор, как Райкконен финишировал вторым на Гран При Сан-Марино 2003 года.

Леклер закончил гонку третьим – это первый подиум Ferrari в Имоле после победы Михаэля Шумахера в 2006-м.

Оскар Пиастри третий раз в сезоне финишировал четвертым, но в этом году пока не поднимался на подиум.

Третью гонку подряд Карлос Сайнс закончил пятым.

Льюис Хэмилтон финишировал шестым, как и две недели назад в Майами – это его лучший результат в сезоне.

Восьмое место Серхио Переса – его худший результат в этом году.

Источник