Кауэлл: Ньюи не ходит на совещания и не отвечает на почту

Руководитель команды Aston Martin Энди Кауэлл рассказал некоторые подробности того, как организована работа Эдриана Ньюи на базе в Сильверстоуне. По его словам, конструктор максимально освобождён от административной работы, чтобы всё рабочее время уделять разработке машины 2026 года.

Эндли Кауэлл: «Эдриан Ньюи – один из лучших конструкторов гоночных машин. С первого дня мы позаботились о том, чтобы подготовить для него рабочую обстановку. Он посещал совещания, которые касались нового регламента и концепций, над которыми мы работали. Мы согласовали сроки, когда нужно предоставить чертежи и расчёты, чтобы приступить к постройке машины 2026 года.

Эдриан сразу приступил к работе с инженерами, чтобы сделать наброски на своей доске. В данный момент он занят проектированием основных элементов машины. Девяносто процентов работы по созданию машины проходит на базе, и именно там мы постоянно видим Ньюи.

У него есть свой кабинет. Все, кто проходят мимо, видят, как он постоянно что-то чертит на своей доске. Конечно, он не ходит на совещания и не отвечает на электронную почту. Он занят тем, что создаёт быструю машину, и мы все его в этом поддерживаем.

Сто процентов времени Эдриан посвящает проектированию машины 2026 года и никак не влияет на нынешнюю машину».

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