Даниэль ДЮБУА: «Правда? Вы вообще думаете, что говорите?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа высказался о своем будущем.

«Ребята, с которыми я хочу драться – это Александр Усик, Джозеф Паркер или Энтони Джошуа. Любой из этой тройки. Говорят, что я избегаю Паркера после того, как не смог выйти на ринг с ним в феврале. Правда? Вы вообще думаете, что говорите? Я готов драться с любым. Делайте очередь», – сказал Дюбуа.

Ранее директор и тренер команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин высказался о будущем боксера.

sport.ua