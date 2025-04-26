Лига 1. ПСЖ – Ницца 1:3. Рекорда не будет

"Пари Сен-Жермен" после выигранного чемпионства идет к рекорду в Лиге 1, пытаясь провести сезон без единого поражения в чемпионате Франции, чего ранее еще никому не удавалось достичь. На их пути к этому достижению в матче 33-го тура стала "Ницца", которая продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Первые двадцать минут в этом поединке были за "ПСЖ", но у них почти не было ни одного острого момента. В этот период были удары и от Усмана Дембеле, и от других игроков атаки "красно-синих", впрочем забить им все равно не удавалось. "Ницца" в течение длительного времени оставалась без мяча и, соответственно, не имела возможности создать хоть что-то в ответ. Подопечные Луиса Энрике демонстрировали великолепную командную игру и, наконец, они проснулись и начали доминировать над своим соперником. Большинство ударов либо блокировались, либо завершались сейвами от Марцина Булки.

На 34-й минуте "орлята" довольно-таки неожиданно вышли вперед. Счет в матче открыл Морган Сансон, который появился в стартовом составе "Ниццы" впервые в этом сезоне, так как до этого он восстанавливался от тяжелой травмы. Прекрасная атака была разыграна, как по нотам. Бадредин Буанани записал на свой счет ассист, отдав великолепный разрезной пас. А уже на 41-й минуте парижане сравняли счет благодаря не менее красивому завершению атаки от Фабиана Руиса.

Второй тайм начался с того, что Сансон оформил дубль, удвоив преимущество "Ниццы". Французский полузащитник не побоялся нанести очень рискованный удар с лету боковыми ножницами, откликнувшись на подачу Жонатана Клосса в штрафную площадь соперника. Шокирующее начало второй половины матча для команды Луиса Энрике. После этого у "ПСЖ" были попытки мгновенного ответа, но игра быстро выровнялась и на некоторое время успокоилась ровно до того времени, когда парижане снова взялись за свое в последние полчаса. Правда, это отнюдь не спасло их от третьего гола.

На 70-й минуте "красно-черные" забили в третий раз в ворота парижан, окончательно шокировав местную публику. На этот раз голом отметился Юссуф Ндаишимие, который выше выпрыгнул в штрафной площадке, очень удачно среагировав на подачу от Буанани и точно пробил по центру ворот Джанлуиджи Доннаруммы головой, без шансов для итальянца.

В конце поединка Марцин Булка решил показать настоящий мастер-класс на "Парк де Пренс", доведя количество сейвов до 12. Неудивительно, что он стал героем своей команды и получил награду лучшему игроку матча. Кажется, "Ницца" выжала максимум из того минимума, который они создали в течение игры. Команда Франка Эза одержала очень важную победу, хоть и ценой травм трех игроков: Мохамеда Абдельмонема, Бадредина Буанани и Али Абди.

Несмотря на абсолютное преимущество в матче, "Пари Сен-Жермен" дома проиграл "Ницце", пропустив трижды. Эта победа дарит "орлам" важные три очка и поднимает их в турнирной таблице Лиги 1 на четвертое место. Напомним, что "ПСЖ" во вторник, 29-го апреля, сыграет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом".

Лига 1. 31-й тур

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

"ПСЖ" — "Ницца" 1:3

Голы: Руис (41) — Сансон (34, 46), Ндаишимийе (70)

"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркиньос (Беральдо, 69), Хакими — Руис (Маюлу, 78), Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 59) — Кварацхелия, Дембеле (Рамуш, 68), Дуэ (Барколя, 59)

"Ницца": Булка — Бар, Ндаишимийе, Абдельмонем (Менди, 67) — Абди (Луше, 86), Росарио, Будауи, Клосс — Сансон (Сантамария, 67), Буанани (Диоп, 75) — Лаборд (Гессан, 86)

Предупреждения: Невеш (45+2), Мендеш (68), Заир-Эмери (72) — Абди (43)

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