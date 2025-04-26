Катарина Завацкая: “Сейчас уровень в туре стал ещё выше, и мне нужно работать ещё больше, чтобы снова играть на турнирах Grand Slam”

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира ITF W75 в Кьяссо и рассказала о сотрудничестве с Ильей Марченко



– Поздравляем с сегодняшней победой. Матч был непростым, но вы сумели вернуться в игру. Расскажите, как всё проходило?

– Спасибо. Да, это было довольно тяжело. Когда ты обыгрываешь вторую сеяную, а потом у тебя следующий матч с соперницей другого уровня или просто с совершенно другим стилем игры, тебе нужно уметь быстро адаптироваться. Поэтому начало было очень сложным. В первом сете я плохо играла, сильно нервничала. Но я рада, что смогла найти способ продолжать бороться, остаться в матче и в итоге выиграть, даже несмотря на то, что моя игра была далека от идеала. Главное, что я сумела победить.

– Многие здесь были впечатлены уровнем вашего тенниса. Мы помним, как вы ещё в начале карьеры быстро добились успехов на турнирах Grand Slam. Насколько вы сейчас чувствуете себя далекой от того уровня?

– Конечно, я бы хотела вернуться туда и стать даже лучше. За последние пять лет многое изменилось – ковид, мой защищённый рейтинг… Чтобы снова выйти на тот уровень, мне нужно очень много работать физически. Теннис у меня есть – он никуда не делся. Но физически требуется серьёзная работа, потому что я пропустила много турниров, и в целом у меня не было подходящего человека, возможно, не было именно того правильного человека, который нужен был для меня и для построения долгосрочной команды. Возможно, это тоже сыграло свою роль. Кроме того, сейчас уровень в туре стал ещё выше, и мне нужно работать ещё больше, чтобы снова играть на “мэйджорах”. Но я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении.

– Говоря о вашей команде, вы здесь вместе с Ильёй Марченко, верно? Как складывается ваше сотрудничество? Какие советы он вам даёт? Ведь мы знаем его как очень опытного игрока.

– Да, мы начали работать вместе в ноябре, на Кубке Билли Джин Кинг. Тогда он был капитаном нашей команды – и остаётся им. Я выиграла тогда два матча, и у нас сразу возникло хорошее взаимопонимание на корте: он был на скамейке, а я играла. После этого турнира мы решили начать сотрудничество. С декабря мы вместе провели подготовительный период. Правда, с тех пор мы сыграли не так много турниров, потому что в феврале я получила травму, которая выбила меня из строя на два месяца.

Это была травма подошвенной фасции – частичный разрыв. Так что мне «повезло». Но мы всё равно много работали до травмы и во время неё: я продолжала выполнять фитнес-программы, развивать те навыки, которые могла. И сейчас всё идёт очень хорошо – я в полуфинале. Это значит, что я прогрессирую как в своей игре, так и физически. Сегодня, например, Илья очень помог мне остаться в матче. В первом сете в голове у меня была полная каша, я не знала, что делать. Но он сказал мне: «Оставайся в матче, борись, просто закручивай мяч с вращением», – и я смогла это сделать.

– И последний вопрос: если в конце 2025 года вы будете…

– Я буду счастлива, если закончу год в топ-50.



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