Ига Швёнтек: «На корте думала о работе, а не о Дне рождения. Если бы проиграла, это была бы сплошная катастрофа»

Польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями после выхода в четвертый круг Ролан Гаррос

«Насколько это особые ощущения, когда выигрываешь в свой День рождения? Это действительно так, но я ждала завершения матча, чтобы уже после него почувствовать, что у меня День рождения. Потому что я знала, что надо сосредоточиться на моей работе, ведь если бы я проиграла, то это была бы сплошная катастрофа.

Трудно ли было восстановиться после матча против Наоми Осаки? В этом и преимущество, что у нас есть один день отдыха между матчами. Иногда это и добавляет трудностей, потому что трудно придерживаться четкой рутины, но на этот раз это даже помогло. Вчера был дождь, поэтому я даже и не тренировалась, и поэтому я смогла отдохнуть физически, перезагрузиться, потому что тот матч забрал много сил, это однозначно. Сегодня я чувствовала себя хорошо, я смогла отыграть надежно сегодня несмотря на то, что у меня были такие проблемы в матче с Наоми.

То, что вы увидели, как я плакала после того матча, видимо потому, что в тренажерном зале есть камеры. Меня просто накрыли эмоции. Я честно думала, что вылетаю из турнира. Несмотря на то, что я почувствовала что-то на корте, накрыло меня уже позже. Я была счастлива, что выиграла, но все еще чувствовала, что я действительно нахожусь на грани. Поэтому и плакала. Удалось ли мне поспать? Я нормально поспала, лучше, чем я ожидала. На самом деле это не имело значения, потому что у меня был выходной, поэтому я могла бы это наверстать в течение дня.

Задумывалась ли я о праздновании Дня рождения, если бы не было турнира? Обычно в мой День рождения у меня выходной. Это первый или второй раз, когда в этот день я играю. Вообще у меня никогда не было ощущения, что мне как будто не хватает времени на празднование. Если бы я была дома, я бы все равно тренировалась и видела бы тех же людей. Возможно, у меня и была бы какая-то вечеринка или что-то такое, но вообще я не тот человек, который любит вечеринки, поэтому я не уверена. Да, неудобно играть в 8 вечера, когда тебе осталось 4 часа для празднования. Но такова уж наша работа. Нечего жаловаться, множество людей работают в свой день рождения, поэтому я не обращаю на это внимание. Турнир — это в любом случае мой приоритет, я все равно не выбрала бы День рождения вместо турнира».

В четвертом круге Ролан Гаррос Ига Швёнтек сыграет против Анастасии Потаповой.

btu.org.ua