Сайнс по-прежнему рассматривает все возможные сценарии

Европейская пресса продолжает гадать, в какой команде окажется Карлос Сайнс в 2025 году, потому как сам он уходит от ответа на подобные вопросы – судя по всему, потому что сам пока не знает ответа.

Неопределённость тянется уже четыре месяца, и за это время испанский гонщик Ferrari успел выиграть Гран При Австралии, а всего в этом сезоне он четыре раза поднимался на подиум, в том числе в прошлое воскресенье в Монако, за что заслужил похвалу от руководства Скудерии.

Разумеется, Карлосу не хочется «играть на понижение», и он надеется подписать контракт с сильной командой, поскольку сейчас в отличной форме. Вполне логично, что испанец стучался в двери Mercedes и Red Bull Racing, а не только вёл переговоры с Sauber, которая в 2026 году станет заводской командой Audi.

Но в дни уик-энда в Имоле в Mercedes ему фактически отказали, дав понять, что делают ставку на молодого итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли, для которого на этот год составлена весьма плотная программа тестов, на которых он выглядит весьма убедительно за рулём машины W13.

Похоже, что и в Red Bull Сайнса не ждут, поскольку там склоняются в пользу продления ещё на сезон контракта с Серхио Пересом, несмотря на все неудачи мексиканца в этом году. По крайней мере, по информации Gazzetta dello Sport, на этом настаивает Кристиан Хорнер. Кроме того, в резерве Red Bull есть Юки Цунода, который сейчас выступает очень уверенно и регулярно зарабатывает очки.

Впрочем, до конца года ситуация ещё может измениться, ведь Red Bull Racing переживает не лучшие времена, и есть некая вероятность, что в команде неожиданно откроется вакансия, если вдруг Макс Ферстаппен всё-таки решит изменить место работы.

Но это всё сопряжено со многими «если», тогда как, похоже, два более реальных варианта, которые сейчас рассматривает Сайнс – это Sauber/Audi и Williams.

В первом случае Карлосу гарантирован многолетний контракт и весьма щедрые гонорары, но понятно, что, учитывая нынешнее состояние швейцарской команды, ему придётся запастись терпением, надолго забыть о борьбе за высокие результаты и упорно трудиться, закладывая основы будущих успехов. Но минус в том, что если вдруг появится более привлекательное предложение, освободиться от долгосрочных обязательств будет довольно трудно.

Зато есть альтернативный сценарий – подписать на 2025 год контракт с Williams, став на один сезон напарником Алекса Элбона и предусмотрев возможность остаться в этой команде, если её дела пойдут в гору. Этот вариант даёт гораздо большую свободу для манёвра. Кроме того, в 2026 году, когда Формула 1 перейдёт на силовые установки нового поколения, Williams будут гарантированы двигатели Mercedes, которые скорее всего окажутся достаточно эффективными.

В общем, Карлос Сайнс должен принять то или иное решение, и времени на размышление остаётся всё меньше. При этом испанская газета Marca, обычно располагающая инсайдерской информацией о планах своего соотечественника, пишет буквально следующее:

«Можем сказать, что в последние дни в части перспектив уроженца Мадрида ничего не изменилось, и он по-прежнему рассматривает все шесть возможных вариантов. Один из них связан с Red Bull, поскольку Макс Ферстаппен продолжает раздумывать, стоит ли оставаться в этой команде, и окончательно от предложения Тото Вольффа перейти в Mercedes ещё не отказался.

Сайнс пока не определился ни с одним из возможных сценариев и намерен ждать как можно дольше.

"Формула 1 – большая карусель, в ней всё взаимосвязано, и пока не сложились обстоятельства, которые могут разблокировать ситуацию. Я готов ждать столько, сколько необходимо", – сказал он в дни Гран При Монако».

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