Фредерик Вассёр ушёл от ответа на вопрос о Ньюи

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр ушёл от ответа на вопрос о перспективах появления в Скудерии конструктора Эдриана Ньюи, на которого претендуют несколько команд Формулы 1. В эфире итальянского телеканала Sky Sport Вассёра спросили, правда ли, что Ньюи уже получил предложение от Ferrari, и команда теперь просто ждёт на него ответ.

«В данный момент я не хочу давать никакие комментарии, потому что любой мой ответ может быть по-разному интерпретирован, а для меня важнее всего – стабильность команды, – ответил Фредерик Вассёр. – Как я говорил раньше, мы проводим хороший сезон и движемся в правильном направлении. Сейчас для меня важнее всего стабильность всей команды, а не интересы отдельных людей. Я очень доволен нынешней ситуацией».

На вопрос, с кем ещё Ferrari ведёт переговоры, Вассёр отшутился: «Я разговариваю со всеми, кого встречаю в паддоке, потому что хорошо воспитан!»

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