«Неоспоримый». Звезда бокса оценил наследие Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Британский супертяжеловес Фабио Уордли поделился мнением об абсолютном чемпионе мира в супертяжелом весе Александре Усике (24-0, 15 КО) после его победы над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО):

«Насколько велик Александр Усик? Мне задавали этот вопрос еще перед боем. Я говорил, что на данный момент он неоспоримый. Люди спрашивали меня, как пройдет бой, кто победит? Я говорил, что считаю, он просто в такой области космического настроя, что я не знаю такого. Он просто неоспоримый. И он также становится лучше. Во всех своих реваншах он был лучше, чем в первых боях. Это доказывает, что он учится, он подхватывает, он сохраняет информацию. Мы это уже знали, но на таком уровне, на котором он делает это сейчас — это озадачивает.

Он — талант поколения и тот, кого мы будем вспоминать. Потому что он тот, о ком мы будем говорить через 10-15 лет. Мы не признаем его сейчас за то, что он делает прямо сейчас, на наших глазах. Мы будем по этому скучать, и мы будем обсуждать это потом: «А вот помнишь, как он сделал то или другое?» Он тот, о ком мы будем говорить через 15-20 лет, как о великом на все времена. А сейчас мы можем просто сесть и наблюдать за ним, когда он на пике делает свое дело».

sport.ua