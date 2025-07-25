Хаби Алонсо принял решение по талантливому защитнику Реала

Левый защитник "Реала" Фран Гарсия, которого с начала трансферного окна активно сватали на выход, в частности после прихода Альваро Каррераса из "Бенфики", скорее всего останется в команде.

По информации Diario AS, главный тренер Хаби Алонсо решил сделать ставку на Гарсию как на дублера, несмотря на многочисленные запросы по игроку. В клубе видят в нем ключевой элемент будущего проекта под руководством Алонсо. Воспитанник "королевского клуба" закрепился на позиции левого защитника во время Клубного Чемпионата мира, опередив Ферлана Менди.

В то же время приход Альваро Каррераса за 50 миллионов евро создает серьезную конкуренцию на левом фланге обороны. Один из игроков, похоже, будет вынужден уйти, и сейчас в числе потенциальных трансферов лидирует именно Менди, несмотря на действующий контракт до 2028 года. Тем не менее, по имеющейся информации, француз не планирует покидать "Реал" этим летом.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Гарсия провел 54 матча за "Реал" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 5 ассистов.

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