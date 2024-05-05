Шахтер второй раз за неделю разгромил Черноморец и сохранил отрыв от Динамо

Шахтер уверенно победил Черноморец в матче 27 тура чемпионата Украины по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0.

В отличие от Динамо, устроившего голевую феерию по перерыву матча с Колосом, «горняки» не стали долго запрягать и получили комфортное преимущество еще до 23-й минуты. Сначала Георгий Судаков пушечным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в ближний угол, а затем Даниил Сикан головой замкнул радиоуправляемый навес от Ярослава Ракицкого.

Интрига в матче исчезла в начале второго тайма, когда Кевин реализовал пенальти, заработанный Сиканом. Черноморец имел возможность отличиться голом престижа, когда Александр Васильев опасно пробивал головой с линии вратарской, но не попал в створ ворот. Несколько позже Самсон Иеде подловил на ошибке Ракицкого и изо всех сил пробил в ближний угол, но рикошет спас Шахтер от пропущенного гола. В течение большей части матча Шахтер сверхактивно прессинговал одесситов, заставляя их постоянно ошибаться у своих ворот. Лучше всего доминацию дончан описывает даже не счет на табло, а красноречивая статистика ударов: 18— 2.

Чемпионат Украины УПЛ 27 тур, 5 мая

Шахтер — Черноморец 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 Судаков 19, 2:0 Сикан 23, 3:0 Кевин (пенальти) 55 ;Потрошитель, Криськив, Судаков, Зубков (Швед 75’), Сикан (Эгиналду 68’), Азаров, Матвиенко, Конопля, Марлон (Степаненко 75’), Кевин (Невертон 75’), Ракицкий

: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк (Гучек 63), Путря, Васильев (Присяжнюк 79), Шпорн, Бойчук (Кузик 46), Штогрин, Бадибанга (Альваренга 57), Авагимян

Предупреждение: Салю 59’, Зубков 73’

Отметим, что это был второй матч между Черноморцем и Шахтером за последние 5 дней. В первом поединке команда Марино Пушича также одержала уверенную победу с разницей в три мяча. Шахтер сохранил преимущество над Динамо в размере четырех очков. Уже в следующую субботу, 11 мая, лидеры чемпионата сойдутся в украинском классическом, который либо снимет все вопросы по чемпионству, либо максимально обострит борьбу перед завершающими двумя турами.

champion.com.ua