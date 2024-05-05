Мадрид. Обидчица Свитолиной из Испании выиграла парный титул вместе со своей соотечественницей

На турнире WTA 1000 в Мадриде состоялся финальный поединок в женском парном разряде

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Кристина Букша/Сара Соррибес Тормо (Испания, 8) — Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 6) 6:0, 6:2

Сара Соррибес Тормо и Кристина Букша провели первый совместный турнир. На пути к финалу теннисистки проиграли два сета.

Путь к титулу:

R1: Ингрид Гамарра Мартинш/Беатрис Аддад Мая (Бразилия) 6:4, 1:6, 10-8

R2: Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова (Китайский Тайбэй/-) 7:6(6), 6:1

QF: Ван Синью/Чжэн Сайсай (Китай) 7:5, 3:6, 10-5

SF: Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (-) 6:4, 7:6(1)

FR: Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 6) 6:0, 6:2

27-летняя Сара Соррибес Тормо шестой раз сыграла в финале парного турнира и завоевала свой пятый титул. Для Соррибес Тормо это был второй финальный матч на турнирах WTA 1000 — в октябре прошлого года она вместе с Мари Боузковой стала чемпионкой на соревнованиях в Пекине. Напомним, что в одиночном разряде в Мадриде Сара Соррибес Тормо во втором круге победила украинку Элину Свитолину, после чего обыграла Викторию Азаренко и уступила в четвертом раунде будущей чемпионке Иге Швёнтек.

Кристина Букша четвертый раз сыграла в парном финале на уровне WTA-тура и завоевала третий и самый крупный трофей в карьере. Для нее это был дебютный финал на соревнованиях WTA 1000.

За свое выступление в Мадриде Соррибес Тормо и Букша заработали 391 680 евро призовых (на пару) и 1000 рейтинговых очков.

btu.org.ua