Мадрид. Обидчица Свитолиной из Испании выиграла парный титул вместе со своей соотечественницей

На турнире WTA 1000 в Мадриде состоялся финальный поединок в женском парном разряде
Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Кристина Букша/Сара Соррибес Тормо (Испания, 8) — Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 6) 6:0, 6:2
Сара Соррибес Тормо и Кристина Букша провели первый совместный турнир. На пути к финалу теннисистки проиграли два сета.
Путь к титулу:
R1: Ингрид Гамарра Мартинш/Беатрис Аддад Мая (Бразилия) 6:4, 1:6, 10-8
R2: Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова (Китайский Тайбэй/-) 7:6(6), 6:1
QF: Ван Синью/Чжэн Сайсай (Китай) 7:5, 3:6, 10-5
SF: Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (-) 6:4, 7:6(1)
FR: Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 6) 6:0, 6:2
27-летняя Сара Соррибес Тормо шестой раз сыграла в финале парного турнира и завоевала свой пятый титул. Для Соррибес Тормо это был второй финальный матч на турнирах WTA 1000 — в октябре прошлого года она вместе с Мари Боузковой стала чемпионкой на соревнованиях в Пекине. Напомним, что в одиночном разряде в Мадриде Сара Соррибес Тормо во втором круге победила украинку Элину Свитолину, после чего обыграла Викторию Азаренко и уступила в четвертом раунде будущей чемпионке Иге Швёнтек.
Кристина Букша четвертый раз сыграла в парном финале на уровне WTA-тура и завоевала третий и самый крупный трофей в карьере. Для нее это был дебютный финал на соревнованиях WTA 1000.
За свое выступление в Мадриде Соррибес Тормо и Букша заработали 391 680 евро призовых (на пару) и 1000 рейтинговых очков.