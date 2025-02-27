Элина Свитолина обратилась к миру по случаю третьей годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины

Украинская теннисистка сделала публикацию на своих страницах а соцсетях



“Сегодня исполняется три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Три года невероятной боли, потерь и разрушений. Три года непоколебимой стойкости, мужества и единства. Несмотря на все страдания, Украина остается сильной. Наш народ продолжает бороться – не только за нашу землю, но и за наше право на существование, за нашу демократию, за наше будущее. Храбрость наших военных, решительность наших граждан и несгибаемая воля нашей нации ежедневно вдохновляют мир.

Я хочу выразить глубочайшую благодарность всем, кто поддерживает Украину в этой борьбе: нашим союзникам, гуманитарным организациям, каждому человеку, который отказывается молчать. Ваша солидарность придает нам силы. Ваша помощь спасает жизни. Ваша вера в нашу победу подпитывает нашу решимость.

Украина никогда не сдастся. Мы никогда не сдадимся [капитулируем]. И мы никогда не забудем тех, кто поддерживает нас. Слава Украине!”.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua