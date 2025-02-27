Арам ФАНИЯН: «Усик хочет снова стать абсолютным чемпионом мира»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер, обладатель титула WBO Global Арам Фаниян (26–2, 6 КО) сделал прогноз на потенциальный бой в хевивейте между Александром Усиком и Джозефом Паркером:

– Джозеф Паркер стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Твои прогнозы?

– Мне лично хотелось бы посмотреть этот поединок, ведь бой с Дюбуа мы все видели и знаем, чем он завершился. Паркер – качественный боксер, мощный супертяж, однако не стоит забывать, что у него в карьере есть три поражения, и вообще он уже долго в профессионалах. Александр тоже немолодой, но как мы видели в реванше с Тайсоном Фьюри, у него порох еще есть. Потому я ставлю на Усика.

– Сам же Усик уже сказал, что хочет во второй раз встретиться с Дюбуа.

– Да, я тоже это читал, и понимаю почему: Александр хочет во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Думаю, он победит британца и во второй раз, но, возможно, ему будет немного труднее, ведь Даниель действительно улучшил многие навыки с момента их первой встречи. Если Усик действительно снова отбоксирует с Дюбуа и снова его победит, он еще основательнее впишет свое имя в историю мирового бокса, – считает Фаниян.

ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа остался без обязательного претендента

sport.ua