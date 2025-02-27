Габриэль Бортолето: Это только начало!

В первый день тестов гонщики Sauber проехали более 110 кругов – и с нетерпением ждут продолжения. Завтра в утренней сессии отработает Нико Хюлкенберг, а после обеда его заменит Габриэль Бортолето…

Габриэль Бортолето (12-й): «Мой первый официальный день с C45 получился интересным. Мы сосредоточились на аэродинамике, тестируя разные варианты обвеса и набирая пройденную дистанцию. К вечеру осталось несколько свежих комплектов резины, так что я смог атаковать и немного повеселиться.

В целом, я доволен итогами дня. Всегда есть чему поучиться и что улучшить, но это только начало, и я с нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы снова сесть за руль».

Нико Хюлкенберг (18-й): «Хороший, продуктивный день. Я рад, что мы наконец вернулись на трассу. Мы начали с базовых настроек, работая по запланированной на эти тесты программе.

За две сессии мы собрали полезный объем данных о поведении машины – ночью команда их обработает. Нужно как можно больше узнать о машине в следующие несколько дней и максимально использовать время на трассе».

Источник