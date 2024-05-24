Ландо Норрис: В Монако трудно войти в нужный ритм

В McLaren в целом довольны итогами пятничных тренировок в Монако, гонщики команды никаких конкретных претензий к поведению машины не высказывали, лишь отметив, как всегда, что пока им ещё есть над чем работать.

Ландо Норрис (5-й): «Прежде всего надо сказать, что пилотировать на этой трассе просто здорово, хотя, как всегда, нелегко. Но эмоции здесь ты испытываешь невероятные.

Думаю, что первый день сложился неплохо. В Монако всегда трудно войти в нужный ритм, но я думаю, что наше положение вполне благоприятное. Несколько топ-команд показывают сравнимые скорости, хотя одна или две немного быстрее нас. Значит, нам есть над чем работать, но я считаю, что в целом примерно такую картину мы и ожидали увидеть, так что будем продолжать атаковать».

Оскар Пиастри (12-й): «Пятница позади, и я бы сказал, что в целом первый день уик-энда в Монако был довольно хорошим. Похоже, что темп у нас неплохой, хотя результаты очень плотные, это относится ко многим командам, поэтому сложно сказать, как мы выглядим на фоне наших основных соперников.

Мы должен поработать над некоторыми аспектами поведения машины и внести корректировки в настройки, но мне кажется, что наши дела складываются неплохо. Суббота обещает быть очень интересной!»

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