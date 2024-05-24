Ролан Гаррос. Финалистка турнира в 2012 году преодолела квалификацию, Лис впервые сыграет в основе

Итоги финального раунда квалификации в женской сетке Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Сара Эррани (Италия, 1) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) 7:6(8), 7:6(4)

Ева Лис (Германия) — Анастасия Захарова (-) 6:3, 6:7(5), 6:1

Тамара Зиданшек (Словения, 25) — Хейли Баптист (США, 6) 7:5, 1:6, 6:3

Кэти Волынец (США, 8) — Оксана Селехметьева (-, SR) 6:3, 6:4

Юлия Стародубцева (Украина, 29) — Марина Стакушич (Канада) 6:3, 6:2

Лаура Пигосси (Бразилия, 20) — Кристина Дину (Румыния) 6:2, 6:2

Юлия Авдеева (-) — Оливия Гадецки (Австралия) 1:6, 6:3, 6:2

Ребекка Шрамкова (Словакия, 16) — Панна Удварди (Венгрия, 27) 7:5, 3:6, 7:6(2)

Сара Эррани 14-й раз сыграет в основной сетке Ролан Гаррос. Лучший свой результат в Париже 37-летняя итальянка показала в 2012 году, когда смогла дойти до финала.

Ева Лис впервые сыграет в основной сетке французского «мэйджора» и в целом в третий раз в основе турнира Grand Slam. Ранее немецкой теннисистке удавалось выступить на Australian Open и US Open в прошлом году.

Тамара Зиданшек взяла реванш у Хейли Баптист за поражение в апреле на турнире WTA 250 в Боготе и второй сезон подряд преодолела квалификацию на Ролан Гаррос. Отметим, что в 2021 году словенка дошла до полуфинала турнира.

Кэти Волынец третий сезон подряд сыграет в основной сетке турнира в Париже. Предыдущие два года она стартовала сразу с основной сетки.

Лаура Пигосси с третьей попытки смогла пробиться в основную сетку Ролан Гаррос. Для бразильянки это будет третье выступление в основе турнира Grand Slam. Напомним, что Пигосси станет первой соперницей украинки Марты Костюк.

Ребекка Шрамкова седьмой раз стартовала в квалификации Ролан Гаррос и впервые выиграла все три матча. Отметим, что два года назад словачка попала в основную сетку в статусе «лаки лузера», уступив в финальном раунде.

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Поскольку с Ролан Гаррос после начала матчей квалификации снялись три теннисистки (Джессика Пегула, Джоди Баррейдж и Тэйлор Таунсенд), вместо них в основную сетку попали три «лаки лузера»: Яна Фетт, Далма Галфи и Панна Удварди.

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