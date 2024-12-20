Next Gen ATP Finals. Тьен одержал вторую победу в группе на пути в полуфинал

На Молодёжном Итоговом турнире известны имена всех полуфиналистов
Джидда, Саудовская Аравия • 18-22 декабря • хард (зал) • $2,050,000
Действующий чемпион: Хамад Меджедович (Сербия)
Сетка турнира: групповой этап и плей-офф
Синяя группа
Лёрнер Тьен (США, 5) – Артур Фис (Франция, 1) 4:2, 4:2, 3:4(4), 4:3(5)
Жуан Фонсека (Бразилия, 8) – Якуб Меншик (Чехия, 3)
Полуфинальные пары:
Алекс Микельсен (США, 2) – Лёрнер Тьен (США, 5)
Жуан Фонсека (Бразилия, 8) – Люка ван Аш (Франция, 6)
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Фото: Getty Images.