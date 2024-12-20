Черкасские Мавпы одержали непростую домашнюю победу над Старым Луцком в Суперлиге FAVBET-2024/25

По итогам игрового дня черкасская команда обошла БК Ровно и вышла на третье место

Во втором мате домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2024/25 Черкасские Мавпы одержали трудовую победу над Старым Луцком — 72:64.

Как и во вчерашнем противостоянии с БК Ровно (60:65), команда Дмитрия Нагорного тяжело стартовала. Первая четверть протекала в равной борьбе, но ее концовка осталась за гостями, ушедшими в пятиочковый отрыв.

По ходу второго игрового отрезка преимущество Луцка пару раз достигало 10 очков, но своевременный рывок позволил Мавпам уйти лидерами на большой перерыв — 40:38.

Третья четверть выдалась крайне малорезультативной, и снова хозяева площадки смогли прибавить в конце, получив гандикап +4. До конца встречи гостям так и не удалось сократить разрыв — в итоге Черкасские Мавпы сумели одержать вторую победу кряду и закрепиться на третьем месте. Лучшим игроком поединка был признан Андрей Агафонов, сделавший (как и Дмитрий Клебан) дабл-дабл.

Старый Луцк потерпел десятое поражение в 15 матчах и остался на шестой позиции в турнирной таблице.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Черкасские Мавпы — Старый Луцк — 72:64 (19:24, 21:14, 13:11, 19:15)

Черкасские Мавпы: Кошеватский (17 + 8 передач), Агафонов (13 + 11 подборов + 3 передачи), Холод (13 + 9 подборов — 4 потери), Клебан (11 + 13 подборов — 4 потери), Марченко (8 + 7 подборов — 4 потери), Климов (6), Пирогов (2 + 3 подбора), Упырь (2)

Старый Луцк: Лавани (15), Горобченко (14 + 5 передач), Прозапас (11 + 4 подбора), Лесик (9 + 7 подборов), Дупин (7 + 5 подборов), Мусиенко (4 + 6 подборов + 5 передач), Михайлов (4)

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