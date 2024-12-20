Слухи: Серхио Перес ведёт переговоры с Ferrari

На этой неделе в Red Bull Racing объявили о прекращении сотрудничества с Серхио Пересом – в 2025-м напарником Макса Ферстаппена станет Лиам Лоусон. О дальнейших карьерных планах мексиканского гонщика на данный момент ничего неизвестно, поэтому слухи не заставили себя ждать.

Испанская Marca пишет, что менеджеры мексиканского гонщика уже провели переговоры с Ferrari о выступлениях Переса в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC. В своё время Серхио был участником молодёжной программы Скудерии, так что связи с Маранелло у него остались.

Однако по сведениям другого издания, Racingnews365, никаких переговоров между Пересом и Ferrari не велось, поэтому информацию о возможном сотрудничестве Серхио с итальянской командой стоит считать неподтверждёнными слухами.

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