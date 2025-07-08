Президент FIA обещает вернуть двигатели V8 в Формулу 1

Во время гоночного уик-энда в Сильверстоуне президент FIA Мохаммед бен Сулайем вновь заговорил о возвращении в Формулу 1 атмосферных двигателей V8, которые должны сменить дорогие гибридные силовые установки. Президент FIA считает, что это станет правильным шагом в дальнейшем развитии Формулы 1, и назвал примерные сроки возможного перехода.

Мохаммед бен Сулайем: «Вернётся ли V8? Да, вместе со своей командой прямо сейчас я настроен на этот счёт очень оптимистично, и в FOM нас поддерживают. Команды понимают, что это правильный путь.

Когда я только поднял вопрос о V6, V8, V10 или V12, это была просто идея, но она нужна для поддержания бизнеса. Нынешние силовые установки очень сложные и дорогие. Одни только исследования достигают цифры в 200 миллионов.

Если мы перейдём на V8, то двигатель будет стоить от 1,8 до 2,1 миллиона долларов. Многие производители устанавливают V8 в дорожные машины, поэтому с коммерческой точки зрения это тоже имеет смысл.

Насколько сильно мы сможем снизить расходы? Цель – больше, чем на 50%, но при этом сохранить всё, что есть сейчас. Тогда команды согласятся.

Итак, двигатели станут гораздо дешевле и легче на 90-100 кг, а это значит, что можно будет добавить в машину новые средства безопасности, которые весят около 50 кг. И всё равно машина станет легче, при этом меньше и лучше, и мы получим правильный звук.

Поэтому это не просто разговоры, а путь, по которому мы должны пойти. Люди думают, что в Формуле 1 безлимитные деньги, но это справедливо не для всех команд. Так что мы готовы к этому переходу.

Вопрос только в технической спецификации. Это может быть двигатель 2,5, 2,6 или 3 литра, но кого это волнует? V8 или V10? Зависит от команд. Мы с ними консультируемся и мы их слушаем. Нужно сделать всё быстро. Когда я говорю быстро, то имею в виду, что скоро наступит 2026-й. Нам потребуется по меньшей мере… Нужно три года.

Поэтому я надеюсь, что в 2029-м у нас уже что-то будет. Но нельзя забывать, что и топливо очень дорогое, и мы должны быть очень внимательны с этим аспектом. Трансмиссии тоже очень дорогие.

Но переход на такие двигатели – правильное решение для устойчивости бизнеса. Мы внедряем устойчивое топливо и убираем электрификацию. Что нам нужно? Какова наша цель? Электрификация? Нет.

Когда речь идёт об окружающей среде, мы стремимся добиться определённых цифр. Но какая разница, каким путём они будут достигнуты? Гибриды, водородное топливо, устойчивое топливо, синтетическое топливо… Главное достичь цели, упростить двигатели и машины.

Создание гибрида – это одно, но мы также должны обратить внимание на создание двигателя внутреннего сгорания. Что мы будем делать, если одна из команд получит преимущество в следующем сезоне? FIA должна создать для всех справедливые условия, поскольку когда приходят новые участники, мы должны защитить их.

Если мы сделаем Формулу 1 дешевле во многих компонентах, в том числе удешевим топливо и унифицируем многие компоненты, то… Мы должны рассмотреть эти варианты, поскольку сейчас команды начинают понимать, что Формула 1 становится слишком дорогой».

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