Ига Швёнтек: “В этом году я почувствовала, что действительно могу развиваться как теннисистка, что мне удается учиться играть на траве”

Польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопросы журналистов после выхода в четвертьфинал Уимблдона



В матче четвертого круга Швёнтек уверенно победила датчанку Клару Таусон.

– Ига, отличное выступление. Вы, наверное, очень довольны?

– Да, безусловно. Я, конечно, не знаю, как чувствовала себя Клара, но я просто хотела продолжать выполнять свою работу. Хоть начало и было довольно шатким, позже я нашла свою игру.

– Вы сказали на корте, что в этом году вам немного больше нравится Лондон, и это помогает чувствовать себя комфортнее на корте. Могли бы вы объяснить, почему именно в этот раз вам лучше здесь, и как это влияет на вашу уверенность?

– Честно говоря, Лондон всегда был великолепным. Я говорю «Лондон», хотя на самом деле мы большую часть времени находимся здесь, на месте, и не имеем возможности поехать в центр города. Это больше о том, как я чувствую себя на корте. В этом году я почувствовала, что действительно могу развиваться как теннисистка, что мне удается учиться играть на траве. Впервые я чувствую себя комфортнее и теперь мне кажется, что этот процесс имеет какую-то логику. С каждым годом становится немного легче. И вот я дошла до того момента, когда мне просто немного удобнее, и поэтому я могу также наслаждаться жизнью вне корта. Мы здесь, чтобы играть в теннис, и если тебе нехорошо во время игры, то, вероятно, и в жизни вне тенниса будешь чувствовать себя так же.

– Каким было ваше настроение, когда вы покидали Париж и направлялись на Майорку? Какими были ваши ожидания от травяного сезона? Могли ли вы тогда представить себя в четвертьфинале здесь?

– Честно, я не заглядывала так далеко вперед. Я была рада, что смогу поработать на траве на Майорке, потому что это была такая себе работа плюс отпуск. Я также знала, что у меня будет время перезагрузиться после грунтового сезона. Не знаю, я просто радовалась новому месту и старалась оставаться открытой ко всему, над чем надо работать, и в то же время принять то, что этот переход, как всегда, может быть не самым гладким. Я просто сосредоточилась на вызове и на следующем шаге.

Ещё насчёт того, что вы спрашивали, сложно чувствовать себя хорошо вне корта, если не чувствуешь себя хорошо на нём. Это тяжелее, когда ожидания высокие, а люди говорят с вами так, будто вы выступаете не так, как должны были бы. Думаю, в этом году всё иначе. Извините, это было к вашему вопросу. Иногда я не хотела быть лицемерной, потому что бывает, что я хорошо чувствую себя вне корта, даже когда на корте мне не хорошо. Это все не всегда однозначно. Мы – это не наша игра. Младшие игроки должны это знать.

– Что вы думаете о будущей сопернице, Людмиле Самсоновой, с которой уже встречались ранее, каких вызовов ожидаете?

– Я знаю, что она может играть очень хорошо. У нас были напряженные матчи. Помню, что в Штутгарте игра была чрезвычайно интенсивной. Ей также нравятся быстрые покрытия. Не удивительно для меня, что она может хорошо выступать здесь. У нее были громкие победы над сильными соперницами. Она также довольно опытная. Без сомнения, это будет вызов. Она уже в четвертьфинале, так что провела отличный турнир. Она знает, как здесь играть. Я просто буду готовиться, как и к любому другому матчу, и буду готова.



btu.org.ua