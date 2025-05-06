Теннисный дайджест от BTU: Музетти получил награду НОК Италии, четвертый титул для Чорича, новая роль Люки Пуя

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 На вторник запланирована тренировка Карлоса Алькараса на кортах Мастерса в Риме. Испанец, который пропустил турнир в Мадриде из-за травмы, попробует второй раз в карьере выступить на турнире АТР 1000 в Италии. Вместе с третьей ракеткой мира потренируется итальянец Флавио Коболли. Также в расписании завтрашних тренировок в Риме есть украинки Марта Костюк (с Кэти Бултер) и Элина Свитолина (с Онс Жабер).

🗞 Японка Наоми Осака прокомментировала свою победу на грунтовом турнире WTA 125 во Франции:

“Немного иронично выиграть свой первый трофей после возвращения на покрытии, которое я считала своим худшим. Это одна из моих любимых вещей в жизни, что всегда есть куда расти и развиваться. Спасибо всем, кто сопровождал меня на этом пути, я знаю, что он был бурным, но и также очень веселым, и я за это благодарна”.

🗞 Хорват Борна Чорич, бывшая 12-я ракетка мира, выиграл свой четвёртый титул на «челленджерах» в этом сезоне. В финале турнира в Экс-ан-Провансе 28-летний хорват за 3 часа победил 40-летнего Стена Вавринку (6-7(5), 6-3, 7-6(4), который боролся за звание самого возрастного чемпиона турнира ATP Challenger.

«Я счастлив, что за последние несколько месяцев я начал играть в лучший теннис. Я тяжело работаю и это для меня сейчас самое важное. Это, а также то, чтобы оставаться здоровым», – прокомментировал свой успех Борна Чорич.

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🗞 Лоренцо Музетти получил высшую спортивную награду от Национального олимпийского комитета Италии – Collare d’Oro («Золотой воротник»). Президент итальянского НОК Джованни Малаго лично поздравил теннисиста с его достижениями в составе сборной в Кубке Дэвиса (победа) и Олимпиаде-2024 (бронзовая медаль), благодаря которым Музетти и получил эту почетную награду.

🗞 Бывшая 10-я ракетка мира Люка Пуй станет одним из комментаторов Ролан Гаррос на стриминговой платформе Prime Video. 31-летний теннисист, который три месяца назад получил тяжелое повреждение в финале в Лилле (разрыв ахиллова сухожилия), присоединится к составу ведущих и экспертов платформы: Марион Бартоли, Татьяны Головин, Фабриса Санторо и Жо-Вилфреда Цонга.



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