Рейтинг WTA. Костюк обновляет личный рекорд и становится первой ракеткой Украины, Свитолина выбыла из топ-20

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации

По итогам Открытого чемпионата Франции на первое место в национальном рейтинге вернулась Марта Костюк, которая на этой неделе занимает рекордное для себя 17-е место в мировой классификации (+3). Год назад, Марта уже была первой ракеткой Украины, когда провела в этом статусе две недели, до момента, когда Ангелина Калинина дошла до финала на турнире в Риме. Отметим, что 17-е место место Марты Костюк — это второй результат в истории женского украинского тенниса. Выше в рейтинге поднималась только Элина Свитолина, которая была третьей ракеткой мира.

Элина Свитолина на этой неделе выбыла из топ-20 и занимает 21-е место (-2). Украинка провела в общей сложности за карьеру 349 недель в двадцатке сильнейших теннисисток мира.

Улучшила свое положение Даяна Ястремская, которая на этой неделе располагается на 27-й позиции (+5). Ангелина Калинина поднялась на две строчки и занимает 46-е место, а Леся Цуренко покинула топ-50, опустившись на 59-е место (+14).

Юлия Стародубцева, после дебюта в основной сетке Ролан Гаррос, поднялась на 134-е место (+8). Ухудшили свои позиции Катерина Байндл — 182-е место (-15) и Катарина Завацкая — 207-е место (-11).

Личные рекорды украинок в рейтинге:

17 Марта Костюк (+3)

225 Анастасия Соболева (+2)

450 Вероника Подрез (+5)

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA / ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 17-е место в рейтинге WTA (-2). Надежда Киченок занимает 35-е место (+11), а Марта Костюк располагается на 56-й позиции в мировой классификации (+24).

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